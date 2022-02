OSS. EUROBET: il 36% dei tifosi vede il Napoli vincente sull’Inter

Roma 10 febbraio 2022 – Tra gli anticipi che aprono la venticinquesima giornata di Serie A, si disputa allo Stadio Olimpico sabato pomeriggio alle ore 15 l’incontro tra Lazio e Bologna. Gli uomini di Sarri sono alla ricerca di un pronto riscatto dopo la sconfitta in Coppa Italia, tentando di avvicinarsi l’Atalanta al quinto posto. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 96% degli appassionati pensa che saranno i padroni di casa ad uscire vittoriosi. I risultati esatti più giocati restituiscono l’equilibrio dei pronostici con tre vittorie: il 3-0, il 3-1 ed il 2-0. I marcatori più attesi sono i biancocelesti Immobile (in forse per via infortunio di mercoledì sera), Milinkovic-Savic e Zaccagni.

Nell’anticipo preserale del sabato l’Inter farà visita ad un Napoli in forte ripresa: un big match, dove entrambe le compagini non vogliono correre il rischio di perdere punti. E i nerazzurri nemmeno il primato in classifica. Secondo i tifosi sarà una sfida dal risultato aperto: il pareggio, infatti, raccoglie il 39% delle preferenze. Il 36% dei pronostici vede i partenopei vincenti, mentre il 25% auspica una vittoria degli uomini di Inzaghi. I marcatori più attesi sono i giocatori del Napoli Osimhen ed Insigne e l’interista Lautaro Martinez. Tra i risultati esatti più quotati troviamo l’1-1, il 2-2 e il 2-1.

Domenica all’ora di pranzo il Milan ospiterà la Sampdoria: secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, il 94% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Pioli a vincere il match. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati il 2-0, il 3-1 e il 2-1 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più attesi svetta l’autore della doppietta nel derby Giroud, seguito dal compagno di squadra Leao e dall’attaccante blucerchiato Caputo.

L’Atalanta si prepara alla sfida casalinga contro la Juventus nel posticipo di domenica sera. Il 72% attende una vittoria dei bianconeri, mentre il 19% auspica un pareggio. La vittora degli orobici è data al 9%. Vlahovic risulta uno dei marcatori più quotati insieme al compagno di squadra Dybala e all’atalantino Muriel. Tra i risultati più giocati spiccano il pareggio 1-1 insieme all’1-2 e l’1-3 favorevoli alla squadra di Allegri.

Un appuntamento imperdibile che si svolgerà questo fine settimana sarà la finale del campionato della National Football League statunitense, ovvero il seguitissimo Super Bowl. Quest’anno a contendersi il titolo saranno i Los Angeles Rams ed i Cincinnati Bengals nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio (il kick-off sarà dato alle 00:30 italiane). Risultano favoriti i Los Angels Rams quotati all’1,46% con un volume di gioco al 92%, mentre i Bengals sono quotati al 2,5% con un volume di gioco dell’8%.

