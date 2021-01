Oss. Eurobet: Inter favorita sulla Juve domenica

(Roma 15 gennaio 2021)

Il 41% dei tifosi vede i nerazzurri vincere lo scudetto

Roma 15 gennaio 2021 – La partita più attesa del prossimo turno di campionato è senza dubbio lo scontro tra Inter e Juventus, con le due contendenti chiamate a confrontarsi dopo lo sforzo comune dei supplementari per superare il turno di Coppa Italia.

Ad essere favorita sembra essere ancora una volta l’Inter con il 58% delle preferenze mentre il 27% vede la Juventus imporsi per la quarta volta consecutiva in campionato, riducendo la distanza in classifica dai nerazzurri. Il marcatore più atteso è Lukaku, seguito dal capocannoniere Ronaldo con l’ex di turno, Vidal, al terzo posto. Il risultato più giocato è il 2-1 seguito da un pareggio per 1-1 e un netto 3-1 che farebbe sicuramente felice Conte.

Ancora più equilibrato sembrerebbe il derby capitolino con la Roma in leggero vantaggio con il 41% dei pronostici, seguito dal 33% delle scelte per la vittoria biancoceleste e un 26% convinto che la sfida si chiuderà in pareggio. Non a caso tra i risultati più giocati compaiono ben due pareggi, 1-1 e 2-2 insieme all’1-3 favorevole ai giallorossi. Immobile, Dzeko e Veretout i giocatori accreditati di comparire a referto tra i marcatori.

Nonostante la faticosa vittoria in Coppa Italia anche il Napoli dovrebbe portare a casa il risultato pieno per il 71% degli appassionati con il 22% che crede nel pareggio. Tra i 3 marcatori più attesi compaiono solo giocatori allenati da Gattuso, nell’ordine Insigne, Lozano e Zielinski.

Per la vittoria finale del campionato la squadra che sembra godere del favore del pronostico è sempre l’Inter, con il 41% delle preferenze (due mesi fa era il 44%), seguita dalla Juventus al 33%, in crescita dal 29% e al terzo posto il Milan con il 10% prende il posto dell’Atalanta che a novembre si attestava al 12%.

