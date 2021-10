OSS. EUROBET: Lazio – Fiorentina senza vincitori per il 54%

Roma 27 ottobre 2021 – La pandemia fa ancora sentire i suoi effetti, con il campionato costretto a procedere a ritmo serrato per permettere i turni di stop aggiuntivi necessari alle nazionali per completare le qualificazioni mondiali.

Avremo quindi un turno infrasettimanale che curiosamente vedrà ben quattro delle prime 5 squadre in classifica senza allenatore titolare in panchina, causa squalifica. Nel fine settimana sono infatti stati espulsi gli allenatori di Napoli, Roma, Inter e Atalanta ma questo non impedisce loro di presentarsi da favorite negli scontri infrasettimanali.

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it), infatti, il Napoli riprenderà a correre per il 98% dei tifosi battendo un Bologna decimato dal giudice sportivo dopo la doppia espulsione contro il Milan. Tra i risultati esatti più giocati troviamo il 3-0 e il 2-0 e tutti azzurri sono anche i marcatori più attesi, nell’ordine Osimhen, Insigne e Zielinski.

Anche l’Inter è accreditata del 96% dei pronostici per la vittoria a fronte di un 3% per il pareggio con un Empoli che è stato capace di vincere ben 3 volte negli ultimi 5 turni. I risultati esatti prevedono tutti almeno due gol di scarto e sono 1-3, 0-2 e 0-3. A scrivere il proprio nome sul taccuino marcatori è atteso ancora una volta Dzeko, protagonista di un ottimo inizio campionato insieme a Lautaro e Barella.

L’Atalanta - come ad ogni inizio campionato meno brillante che in finale di stagione - farà visita alla Sampdoria e per l’89% dei tifosi farà bottino pieno. Il 7% crede in un pareggio, comunque utile ai liguri per muovere una classifica che li vede pericolosamente vicini alla zona salvezza. I più pronosticati tra i marcatori sono Zapata e Muriel, due ex doriani, e l’eterno Quagliarella, il goleador in attività con più reti in serie A.

La Juventus dovrebbe vincere per il 98% con il Sassuolo con il trio tutto bianconero Dybala, Chiesa e Morata sul podio dei marcatori più attesi.

La partita più in bilico sembra essere Lazio Fiorentina con il 54% convinto di un pareggio mentre il 34% si attende uno scatto di orgoglio della squadra di Sarri, in ritiro a Formello dopo la bruciante sconfitta con il Verona. Tra i marcatori pronti a scrivere il loro nome sul tabellino svetta il capocannoniere del campionato Immobile seguito dal viola Vlahovic.

.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

Ufficio stampa MSL

Matteo Bertero – 06-68432590 - matteo.bertero@mslgroup.com