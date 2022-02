OSS. EUROBET: negli anticipi del venerdì nettamente favorite le milanesi. Dopo la sosta riparte il Sei Nazioni di rugby

Roma, 25 febbraio 2022 –La ventisettesima giornata di Serie A si apre oggi con due incontri che vedono come protagoniste le squadre milanesi. Si disputa alle 18.45 l’incontro tra Milan e Udinese. Gli uomini di Pioli vogliono riscattare il pareggio ottenuto in rimonta contro la Salernitana e confermare il primo posto in classifica. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 92% degli appassionati è convinto che saranno i rossoneri ad uscire vittoriosi. I risultati esatti più giocati restituiscono l’equilibrio dei pronostici con tre vittorie: il 2-0, il2-1 ed l’1-0. I marcatori più attesi sono i milanisti Giroud, Leao, e Messias.

Per l’Inter in programma una trasferta al Ferraris contro il Genoa. Per motivi differenti nessuna delle due compagini vuole correre il rischio di perdere punti: i nerazzurri per riconquistare la vetta della classifica, i rossoblù per provare a togliersi dalla zona retrocessione. Il 96% dei pronostici vede gli uomini di Inzaghi vincenti. I marcatori più attesi sono gli interisti Lautaro Martinez, Dzeko e Barella. Tra i risultati esatti più quotati troviamo lo 0-2, lo0-3 e l’1-3.

In uno degli anticipi del sabato la Juventus farà visita all’Empoli: secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, il 98% dei tifosi è convinto che saranno i bianconeri a vincere il match. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati lo0-2, l’1-2 e lo 0-1 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più giocati svettano i bianconeri Vlahovic e Morata, seguiti dall’attaccante dell’Empoli Pinamonti.

Domenica sera allo stadio Olimpico si disputerà il match tra Lazio e Napoli. Gli appassionati pronosticano una sfida aperta: il 57% infatti auspica un pareggio. La vittoria dei partenopei è data al 32%, mentre quella laziale all’11%.Osimhen risulta uno dei marcatori più quotati insieme al compagno di squadra Zielinski e al biancoceleste Zaccagni. Tra i risultati più giocati spiccano i pareggi 1-1 e 2-2 insieme allo 0-1 favorevole alla squadra di Spalletti.

Questo fine settimana riparte dopo la consueta settimana di sosta il Sei Nazioni di rugby. La terza giornata del torneo si apre sabato pomeriggio con la Francia, attualmente unica squadra imbattuta, impegnata a Edimburgo. È proprio la compagine transalpina ad essere favorita con un volume di gioco al 91%, mentre la Scozia si ferma al 9%. Sabato avrà luogo la classica tra Inghilterra e Galles, uno dei derby maggiormente sentiti dagli appassionati: inglesi favoriti con un volume di gioco al 76%, i gallesi raccolgono un volume di gioco del 24%.Domenica alle 16 all’Aviva Stadium di Dublino, sarà il momento della nazionale italiana, al momento ultima in classifica con 0 punti. L’Irlanda parte da favorita con il 98% del volume di gioco, mentre gli uomini di Kieran Crowley, alla ricerca di una prova di carattere, raccolgono il 2% del volume di gioco.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

