OSS. EUROBET: Serie A, il Napoli tenta di conquistare lo scudetto con sei giornate di anticipo. MotoGP, in Spagna Bagnaia raccoglie il 69% delle preferenze

Roma, 28 apriel 2023. La trentaduesima giornata di Serie A si apre con cinque anticipi, tra cui Roma-Milan, che si giocherà sabato alle 18:00. In palio ci sono punti importanti per la qualificazione in Champions delle due squadre:entrambe, infatti, occupano il quarto posto con 56 punti.Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it), il 41% dei tifosi pronostica un pareggio. Il 36% vede gli uomini di Pioli vincenti, mentre il 23% ritiene che i padroni di casa potrebbero trionfare. I risultati esatti maggiormente auspicati confermano le sensazioni dei tifosi: 1-1, 1-2 e 2-2. Il milanista Leao potrebbe siglare la prima rete, seguito dai giallorossi Abraham e Pellegrini.

Domenica alle 12:30 la Lazio farà visita all’Inter. I tre punti potrebbero essere decisivi per entrambe le compagini: gli uomini di Sarri devono vincere il match per rimandare la vittoria dello scudetto dei partenopei, mentre i padroni di casa vogliono rientrare in corsa per la Champions. Secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, il 52% dei tifosi è convinto che saranno i neroazzurri ad aggiudicarsi l’incontro. Il 27% auspica un pareggio, mentre la vittoria dei biancocelesti è data al 21%. Lautaro Martinez, punta dell’Inter, potrebbe sbloccare il risultato, seguito dal compagno di squadra Lukaku e dal capitano della Lazio Immobile.

È ormai ufficiale la decisione di rinviare il derby campano Napoli-Salernitana, che si terrà quindi domenica 30 aprile ore 15:00. Il Napoli, reduce dal successo dell'Allianz Stadium contro la Juventus, è sempre più vicino alla vittoria dello Scudetto 2022/23. Il 98% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Spalletti ad avere la meglio. Trai risultati esatti più quotati troviamo il 3-0 e il 3-1. I marcatori più attesi sono i partenopei Osimhen, Kvaratskhelia e Zieliński.

La trentaduesima giornata si concluderà con lo scontro di domenica delle 20:45 tra Bologna e Juventus. I padroni di casa hanno collezionato una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime tre gare.La Juve è alla ricerca di una vittoria dopo le ultime tre sconfitte in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia.Gli appassionati pronosticano una vittoria bianconera al 56%. Il 32% ritiene che il match terminerà in parità, mentre la vittoria dei padroni di casa è giocata al 12%.Tali sensazioni sono confermate dai risultati esatti più giocati lo 0-1, l’1-1 e l’1-2.Gli juventini Milik e Di Maria potrebbero aprire le marcature, seguiti dalla punta rossoblù Barrow.

L’Osservatorio Eurobet ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori per il GP di Spagna della Moto GP. Sul Circuito di Jerez de la Frontera il pilota della Ducati Bagnaia raccoglie il 69% delle preferenze, seguito da Quartararo (Yamaha), che colleziona il 16% e dalla Ducati di Martin che raccoglie l’11% delle scelte.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

