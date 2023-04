OSS. EUROBET:Serie A, le squadre capitoline cercano di confermarsi sul podio dietro al Napoli capolista. Moto GP, sul circuito di Austin Ducati grande favorita

Roma, 14 Aprile 2023. La Serie A giunge questo fine settimana alla trentesima giornata, che si apre oggi con due anticipi, tra cui il match delle 20:45 Spezia-Lazio. I capitolini, reduci dal successo sulla Juventus, vogliono consolidare la seconda posizione in classifica e un posto nella prossima Champions League, mentre la compagine ligure vuole allontanarsi dalla zona retrocessione. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) l’83%degli appassionati è convinto che saranno i biancocelesti ad avere la meglio.I giocatori che potrebbero aprire le marcature sono i laziali Immobile e Zaccagni, seguiti da Nzola, attaccante dello Spezia. Tra i risultati esatti più quotati emergono lo 0-2, l’1-2 e lo 0-1.

Sabato alle 15 il Milan farà visita al Bologna. I padroni di casa dopo la vittoria di Bergamo occupano attualmente l’ottavo posto, a una sola lunghezza dalla Juventus.Gli uomini di Pioli, galvanizzati dalla vittoria in Champions ai danni del Napoli, cercano di riconquistare qualche posizione in classifica. Gli appassionati pronosticano una vittoria dei rossoneri al 76%. La vittoria dei felsinei è data al 5%, mentre il pareggio al 19%. Giroud (Milan) è il marcatore più quotato insieme ai compagni di squadra Leaoe Theo Hernandez. Tra i risultati esatti più giocati spiccano l’1-2, l’1-3 e l’1-1.

Alle 18 di sabato il Napoli incontrerà in casa il Verona. Gli uomini di Spalletti vogliono consolidare la matematica conquista dello scudetto, i veneti tornano in corsa per la salvezza dopo il successo contro il Sassuolo. Secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet,il 95% dei tifosi è convinto che saranno i partenopei a vincere il match.I marcatori azzurri Kvaratskhelia, Zielinski e Raspadori potrebbero sbloccare il risultato. I risultati esatti maggiormente puntati sono il 3-1, il 3-0 e il 2-0.

Domenica si terrà alle 20:45 lo scontro tra Roma e Udinese: i giallorossi vogliono proseguire con i risultati utili dopo la vittoria contro il Torino, così come la squadra di Sottil dopo il pareggio con il Monza. Il 71% dei tifosi ritiene che saranno gli uomini di Mourinho ad aggiudicarsi la partita.L’11% pensa che saranno i friulani a trionfare, mentre il 18% prospetta un pareggio.Il possibile marcatore più pronosticato è il giallorosso Pellegrini.Tra i risultati esatti maggiormente quotati spiccano il 2-1, l’1-0 e l’1-1.

Il Motomondiale torna domenica 16 aprile con il Gran Premio delle Americhe, terza tappa della stagione 2023. Dopo i trionfi in Portogallo e Argentina rispettivamente con Bagnaia e Bezzecchi, la Ducati cerca il terzo successo consecutivo. Sul circuito texano di Austin, il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia raccoglie il 59% delle preferenze, seguito dai compagni di scuderia Jorge Martín e Marco Bezzecchi, che raccolgono rispettivamente il 16% e l’11% dei pronostici.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

Ufficio stampa MSL - Elena Oricelli –02 773361- elena.oricelli@mslgroup.com