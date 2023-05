OSS. EUROBET: Serie A, molti esiti ancora aperti nella penultima di campionato. F1 GP Monaco, a Monte Carlo è Verstappen il favorito

Roma, 26 maggio 2023. La Serie A giunge alla penultima giornata di campionato che si apre con cinque anticipi. Sabato alle 15 sul prato del Picco si affronteranno Spezia e Torino, match caldo nella parte bassa della classifica. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) i tifosi prospettano una sfida dagli esiti aperti: il 39% ritiene che saranno i padroni di casa a trionfare, il 32% punta sul pareggio tra le due compagini e il 29% si aspetta una vittoria dei granata. Tra i marcatori più attesi c’è l’attaccante dello Spezia Nzola, insieme al compagno di squadra Gyasi e all’avversario Sanabria. Tra i risultati esatti più quotati emergono il 2-0, il 3-1 e il 3-0.

L’anticipo domenicale dell’ora di pranzo che vede sfidarsi Verona ed Empoli sarà un altro match chiave per la lotta salvezza. Gli uomini di Zaffaroni, terzultimi in classifica, devono conquistare i tre punti per giocarsi il posto nella massima serie durante l’ultima giornata di campionato. Gli azzurri di Zanetti hanno raggiunto la quota salvezza con una striscia di 3 vittorie nelle ultime 4 giornate.Il 68% degli appassionati vede vincenti gli scaligeri, mentre il 23% ritiene che il match terminerà in parità. L’attaccante dell’Empoli Caputo potrebbe sbloccare il risultato, seguito dai veronesi Verdi e Djuric.I risultati esatti riflettono le sensazioni dei tifosi, infatti troviamo l’1-0, il 2-1 e il 2-0.

Domenica alle 15 sul campo del Brianteo si gioca Monza-Lecce. I padroni di casa sono la miglior neopromossa in Europa per punti fatti. I giallorossi, a tre lunghezze dalla zona retrocessione, arrivano alla sfida senza vincere da quattro giornate con due pareggi nelle ultime due gare. Secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, anche per questo match i tifosi si aspettano un risultato aperto. Infatti, il 39% è convinto che le due squadre pareggeranno, il 34% auspica la vittoria degli uomini di Palladino, mentre la vittoria della squadra ospite è data al 27%.Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati il 2-1, il 2-2 e l’1-1 sembrano essere gli esiti più probabili. La punta del Monza Petagna potrebbe mettere a segno il primo gol, seguito dal salentino Strefezza.

La trentasettesima giornata si chiuderà con la sfida tra Juventus e Milan. I padroni di casa, nonostante la sonora sconfitta contro l’Empoli nel turno precedente, possono ancora ambire ad un posto in Europa. I rossoneri dopo la vittoria nell’ultima gara di campionatosi sono posizionati al quarto posto ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Gli appassionati pronosticano una vittoria bianconera al 40%. Il 33% pensa che avranno la meglio gli uomini di Pioli e il 27% si aspetta un pareggio. Il bianconero Vlahovic risulta uno dei marcatori più quotati insieme ai milanisti Leao e Giroud. Tra i risultati più giocati spiccano l’1-1, il 2-1 e l’1-2.

L’Osservatorio Eurobet ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori sul GP di Monaco di Formula1: sul circuito di Monte Carlo la Red Bull di Verstappen raccoglie il 41% delle preferenze, seguito dalla Ferrari di Leclerc (36%).

