OSS. EUROBET: Serie A, pronostici in bilico nel derby capitolino. F1, sul circuito di Jeddah favorito Verstappen

Roma, 17/03/2023. Il campionato di Serie A giunge alla ventisettesima giornata, ultima prima della pausa dedicata alle nazionali. Sabato alle 20:45 si giocherà l’anticipo tra Udinese e Milan. Gli uomini di Sottil vengono da una striscia di tre risultati utili consecutivi. I rossoneri di Pioli, dopo la qualificazione ai quarti di Champions, cercano di ripartire anche in campionato dove non vincono da due giornate di fila. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 67% degli appassionati è convinto che saranno i Diavoli ad aggiudicarsi il match. Il 19% pronostica che la sfida terminerà con un pareggio e il 14% ritiene che saranno i padroni di casa ad avere la meglio. I marcatori più quotati sono i rossoneri Ibrahimovic e Theo Hernandez e l’attaccante dell’Udinese Beto. Tra i risultati esatti emergono l’1-2, lo 0-1, l’1-1.

Domenica alle 15 all’Olimpico di Torino andrà in scena la sfida tra Torino e Napoli. I granata cercano la terza vittoria consecutiva. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque trasferte. Gli appassionati pronosticano una vittoria degli uomini di Spalletti all’83%. Il pareggio, invece, è dato all’11%. I partenopei Osimhen e Kvaratskelia sono i marcatori più quotati insieme a Sanabria, punta del Torino. Tra i risultati più giocati spiccano lo 0-2, l’1-3 e l’1-2.

Alle 18:00 si giocherà il derby della Capitale Lazio-Roma. I biancocelesti vengono da quattro risultati utili consecutivi in campionato. I giallorossi, senza Mourinho in panchina, cercano di ripartire dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Secondo i tifosi l’esito del match è aperto: il 39% ritiene che saranno le aquile ad avere la meglio, il 34% prospetta la vittoria giallorossa, mente il 27% auspica un pareggio. Le sensazioni dei tifosi si riflettono nei risultati esatti più giocati: 2-1, 0-1, 1-1. Per la Roma i possibili marcatori sono Dybala e Abraham, mentre per la Lazio Pedro risulta essere il favorito.

La giornata di domenica si chiuderà alle 20:45 con il derby d’Italia Inter-Juventus. Entrambe le squadre sono fresche di qualificazione ai quarti di Champions ed Europa League. Quello di San Siro sembra essere uno scontro dall’esito aperto secondo gli appassionati: il 41% ritiene che saranno i nerazzurri a trionfare, mentre il 27% auspica la vittoria degli uomini di Allegri. Infine, il 32% dei tifosi prevede che le due compagini pareggeranno. Anche in questo caso la percezione è rafforzata dai risultati esatti più giocati: l’1-1, il 2-1 e l’1-2. L’attaccante interista Lautaro Martinez potrebbe siglare il primo gol della partita, insieme al bianconero Vlahovic e al compagno di squadra Lukaku.

Dopo il Bahrain la Formula 1 torna in pista questo fine settimana con il Gran Premio dell’Arabia Saudita, domenica 19 marzo. Sul circuito di Jeddah, la Red Bull di Max Verstappen risulta favorita con il 69% delle preferenze, mentre le Ferrari di Leclerc e Sainz collezionano rispettivamente il 12% e l’11% dei pronostici.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

