OSS. EUROBET: Tour de France, Pogacar continua a essere il favorito per la vittoria finale. Calciomercato, grandi manovre in ogni reparto per le big europee

Roma, 15 luglio 2022. Con la dodicesima tappa vinta dal ventiduenne britannico Tom Pidcock, entra nel vivo il Tour de France. Il favorito alla vittoria finale resta però Tadej Pogacar (UAE Team Emirates):secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it), infatti, il 76% vede il ciclista sloveno vincente nella classifica generale, seguito dall’attuale maglia gialla Vingegaard (Jumbo Visma), che raccoglie l’11% delle preferenze. Seguono nei pronostici Roglic (Jumbo Visma) e Vlasov(Bora-Hansgrohe) che raccolgono rispettivamente il 4,5% e il 2,5%.

Nella speciale classifica scalatori il favorito a indossare la caratteristica Maillot à pois è il francese Romain Bardet (Team DSM),che riscuote il 22,5% dei consensi, seguito dal canadese Michael Woods (Israel-Premier Tech) dato al 16%. In questa classifica Pogacar raccoglie solamente il 13% delle preferenze, seguito da Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) al 3%.Secondo gli appassionati, la squadra attualmente in testa alla classifica dei Team è la Jumbo-Visma con il 52% dei pronostici, seguita da Groupama-Fdj al 13% e da Ef Education-Easy Post al 7%.

L’Osservatorio Eurobet ha inoltre scattato una fotografia dei rumors di calciomercato riguardanti le big europee: il Real Madrid ha ancora nel mirino per rinforzare il reparto offensivo l’attuale giocatore del Liverpool Salah, che raccoglie l’89% delle preferenze. Per i tifosi sembra allontanarsi l’opzione Gnabry, attualmente al 2%. Prosegue l’interesse del Barcellona nei confronti di Robert Lewandowski, che raccoglie il 33% dei pronostici. In lizza per indossare la casacca blaugrana anche due giocatori del Chelsea, rispettivamente il difensore Azpilicueta (20%) e il centrocampista Alonso(14%). I Blues londinesi pensano a ulteriori soluzioni in difesa dopo l’acquisto di Koulibaly: secondo gli appassionati il favorito sembra essere il giocatore della Juventus De Ligt (92%), seguito dal francese Kimpembe (4%) e dal giocatore croato Gvardiol (3%). Il Paris Saint-Germain sembra essere sulle tracce del difensore dell’Inter Skriniar e del centrocampista del Real Madrid Tchouameni, che raccolgono rispettivamente il 53% e il 4% delle scelte. Il Bayern Monaco pensa invece al centrocampista del Barcellona e della Nazionale francese Ousmane Dembélé (1%).

