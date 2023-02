Erano vicino al ristorante di famiglia in via di Castelporziano

Una coppia è stata ferita a colpi di pistola a Ostia. L'uomo e la donna sono arrivati alle 18.30 al Grassi dove hanno raccontato di essere stati feriti da una persona mentre erano in auto vicino al ristorante di famiglia in via di Castelporziano. I due hanno riportato ferite di arma da fuoco lievi. Sul caso indaga la polizia.