Ostia, in ospedale con ferita d’arma da fuoco al petto

(Adnkronos)

Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia con una ferita d’arma da fuoco al petto. E' successo intorno alle 19 di ieri. L’uomo, un 37enne già noto alla giustizia, ha raccontato ai medici di esser stato ferito poco prima in piazza Calipso da sconosciuti. Dall’ospedale, a quel punto, è partita la chiamata ai carabinieri del nucleo radiomobile ora impegnati nelle indagini a caccia del responsabile insieme ai colleghi del nucleo investigativo sul posto per i rilievi. La vittima, sottoposta a un intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile, non è in pericolo di vita.