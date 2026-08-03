Giornalista professionista e analista geopolitico, Otto Lanzavecchia è reporter per l'Unione europea di Adnkronos e autore del verticale Eurofocus.

Segue da vicino le dinamiche delle istituzioni comunitarie e della politica internazionale, concentrandosi in particolare sulle intersezioni strategiche tra tecnologia, energia e società.

Oltre all'attività di cronaca, pubblica regolarmente analisi per l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) ed è Senior Fellow del Centro Economia Digitale (CED). In passato ha collaborato con il Center for European Policy Analysis (CEPA) e Formiche, ed è co-fondatore di Decode39.