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Otto Lanzavecchia

Otto Lanzavecchia

Redattore

Giornalista professionista e analista geopolitico, Otto Lanzavecchia è reporter per l'Unione europea di Adnkronos e autore del verticale Eurofocus.

Segue da vicino le dinamiche delle istituzioni comunitarie e della politica internazionale, concentrandosi in particolare sulle intersezioni strategiche tra tecnologia, energia e società.

Oltre all'attività di cronaca, pubblica regolarmente analisi per l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) ed è Senior Fellow del Centro Economia Digitale (CED). In passato ha collaborato con il Center for European Policy Analysis (CEPA) e Formiche, ed è co-fondatore di Decode39.

Iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 2023, ha conseguito un Master in International Business and Policy alla Georgetown University di Washington D.C. e un Master in International Journalism presso la City St George's, University of London.

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