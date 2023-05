Otto ore di solitudine equivalgono a otto ore di digiuno. È quanto afferma un gruppo di psicologi degli atenei di Vienna, in Austria, e di Cambridge, nel Regno Unito, in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore “Psychological Science”. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver condotto una serie di rilevazioni tra aprile e maggio 2020, durante la fase più acuta della pandemia da Covid-19, coinvolgendo un campione di 87 individui residenti in Austria, Italia e Germania.