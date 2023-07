Otto punti di sutura per Biraghi

Brutta serata per la Fiorentina e per capitan Biraghi. La sconfitta in finale di UEFA Conference League brucia molto, per ovvi motivi. Una dura batosta quella contro il West Ham, considerato che il gol vittoria degli inglesi è giunto al novantesimo, un attimo prima dei tempi supplementari. Oltre al danno, però, è arrivata anche la beffa. Nel corso del primo tempo, infatti, capitan Cristiano Biraghi è stato colpito alla testa da una sigaretta elettronica lanciata in campo dai tifosi inglesi presenti all'Eden Arena di Praga.

Prontamente medicato dallo staff medico, Biraghi è apparso sin da subito piuttosto insanguinato. Una brutta scena. Una ferita che è costata al difensore della Fiorentina ben otto punti di sutura, necessari per rimarginare la ferita dietro la nuca.

Fantacalcio.it per Adnkronos