Ovadia: ''Meloni si commuova per tutti i crimini commessi dai fascisti, non solo per la shoah''

''La Meloni si è commossa al Museo ebraico? Lo faccia per tutti i crimini commessi dai fascisti, non solo per la shoah!''. E' quanto dice Moni Ovadia all'Adnkronos sulla visita del premier Giorgia Meloni ieri al museo ebraico, in occasione della festa di Hanukkah. ''Crederò ai sentimenti di una persona che è stata una militante e attivista politica del Movimento Sociale Italiano - sottolinea - solo quando vedrò quella stessa commozione anche di fronte agli scempi commessi dai fascisti in Cirenaica e in Etiopia dove sono state assassinate 135mila persone in due giorni. Crederò alla commozione della Meloni - prosegue Ovadia - solo quando la vedrò anche per le migliaia di slavi assassinati dai fascisti nelle terre della Jugoslavia e quando la vedrò di fronte alla tomba di Giacomo Matteotti. Non c’è dubbio che la Meloni sia una politica capace e anche questo gesto (la condanna delle leggi razziali al Museo Ebraico, ndr) fa parte del suo 'naso' politico - precisa - ma il fascismo è stato un regime criminale genocida e assassino, quindi vorrei vedere la stessa commozione non solo per la shoah - ribadisce Ovadia - ma per tutti i crimini commessi dal fascismo. Solo allora guarderò i sentimenti umani di Giorgia Meloni con un occhio diverso'', conclude.