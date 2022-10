OverIT nomina Claudio Bartolini Chief Technology Officer

MILANO, 25 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- OverIT, multinazionale con oltre 20 anni di esperienza nel software per il Field Service Management, ha annunciato oggi la nomina di Claudio Bartolini in qualità di nuovo Chief Technology Officer.

Bartolini riporterà direttamente a Paolo Bergamo, CEO e Presidente di OverIT. Il suo ingresso rappresenta, senza alcun dubbio, un ulteriore tassello dell'ambizioso progetto di crescita seguito da OverIT.

Claudio Bartolini mette a disposizione di OverIT un eccezionale bagaglio di competenze tecniche maturate durante un'esperienza pregressa nei settori del cloud e dell'analytics.

Forte di una carriera più che ventennale condotta fra Regno Unito, Stati Uniti e Sud-est asiatico, Bartolini è stato alla guida della trasformazione lato ingegneristico, architetturale e di ricerca di molte aziende, da startup a colossi tecnologici, una su tutte HP / Hewlett Packard Enterprise.

Claudio entra in OverIT da Uniphore, dove ha ricoperto l'incarico di VP of Engineering, Developer Platforms. Prima di questo ruolo, ha supervisionato le funzionalità architetturali presso Equinix fino allo sviluppo dei progetti alla base della trasformazione digitale dell'azienda e dei servizi digitali nascenti. Inoltre, Bartolini è stato a capo della gestione delle API per Box, trasmettendo conoscenze tecniche ed esperienze circa i software development kit all'intero ecosistema di sviluppatori.

In OverIT, Bartolini sarà a capo dei dipartimenti di Product, Engineering, Cybersecurity e Cloud Infrastructure, che guiderà nello sviluppo di soluzioni innovative in grado di risultare vincenti in un mercato in rapida evoluzione e altamente competitivo, come quello del Field Service Management.

"Non posso che dirmi emozionato di dare il benvenuto a Claudio nel team di OverIT" ha affermato Paolo Bergamo, CEO e Presidente.

"Claudio è un leader eccezionale, con comprovate capacità nella creazione e guida di team di eccellenza, chiamati a dare forma alle soluzioni più innovative del futuro.

Sono sempre più convinto che la giusta combinazione tra approccio orientato al cliente e al partner, user experience senza uguali, competenze settoriali di eccellenza e integrazione delle tecnologie emergenti, spiani la strada al successo del nostro prodotto".

Claudio Bartolini, Chief Technology Officer ha commentato così il suo ingresso: "Sono entusiasta di poter dare il mio contributo a OverIT e supportare le fasi successive della sua crescita, ampliando allo stesso tempo le capacità delle future generazioni di operatori digitali di field service. Sono intenzionato a risolvere le sfide complesse sotto il profilo tecnico e organizzativo, che sempre emergono nelle aziende che vivono la fase in cui si trova oggi OverIT. La mia specialità è la realizzazione di piattaforme capaci di dare le fondamenta tecniche, operative e organizzative per accompagnare le aziende verso il prossimo passo della loro crescita ed esprimere appieno il loro potenziale di innovazione.

Sono positivamente colpito dalla cultura e dalle persone che ho trovato in OverIT e non vedo l'ora di conoscerle, guidarle e supportarle ma al contempo imparare dalle loro incredibili capacità".

OverIT, sostenuta da Bain Capital e NB Renaissance, è una multinazionale che vanta oltre 20 anni di esperienza internazionale nel software per il Field Service Management. L'azienda è riconosciuta dalle principali società di consulenza al mondo come uno dei principali vendor nel FSM, Mobile Workforce e Realtà Aumentata. OverIT conta oltre 300 clienti dislocati in più di 30 paesi, ai quali offre competenza di processo, funzionalità innovative e tecnologie all'avanguardia con l'obiettivo di trasformarne le operation e il business.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740678/OverIT_Logo.jpg

