Ozzy Osborne e il singolo per CryptoBatz NFT

Per i possessori di NFT di CryptoBatz è disponibile su Discord l’anteprima di “Patient Number 9”, il nuovo singolo di Ozzy Osbourne, che verrà pubblicato venerdì prossimo. Invece, per i fortunati che hanno partecipato al Global NFT Summit “NFT NYC” c’è stata anche la possibilità di prendere parte ad una festa d’ascolto segreta. È in assoluto il primo singolo ad essere lanciato dal cantante britannico in questo modo, per ora i suoi NFT sono stati un successo e i numeri sul suo canale Discord sono già da record.