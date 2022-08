Ozzy Osbourne: "Ho smesso con acidi dopo chiacchierata con un cavallo"

Ozzy Osbourne ha smesso di assumere acidi dopo aver parlato con un cavallo. Il 73enne cantante ha raccontato, come riporta il Daily Star, la fondamentale chiacchierata con l'equino. Negli anni '70 "in America la gente ti allungava i drink con l'acido. Io non mi preoccupavo, all'epoca ingoiavo manciate di pillole. Tutto è finito quando sono tornato in Inghilterra. Ho preso 10 pasticche di acido e sono uscito per camminare nei campi. Mi sono ritrovato a parlare con un cavallo per circa un'ora". "Alla fine -racconta- il cavallo si è girato e mi ha detto 'vaffanculo'. E lì per me è finita".