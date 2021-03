P2, Flavio Carboni: "A 40 anni da scoperta elenchi ancora mi chiedete di Gelli? Mai conosciuto"

Roma, 11 mar. (Adnkronos)

"Non ho mai conosciuto Gelli, non ho mai fatto parte della P2". Anzi, "non ho mai fatto parte della massoneria in generale. Che poi abbia conosciuto tanti personaggi di primissimo piano - come tutti a quell'epoca del resto - che potessero avere simpatie o aderire a logge è un'altra storia". A parlare all'Adnkronos è Flavio Carboni, imprenditore e uomo d'affari tirato in ballo in tanti misteri italiani, compresi il crack del Banco Ambrosiano e l'omicidio di Roberto Calvi, fatti per i quali è stato assolto in via definitiva.

Carboni è finito anche al centro di un'inchiesta della procura di Roma come fondatore di una presunta associazione segreta ribattezzata dalla stampa P3 proprio per sottolinearne l'asserita assonanza con la loggia P2 di Licio Gelli (il processo è ancora in divenire, per il momento nel 2018 Carboni è stato condannato in I grado a 6 anni e 6 mesi). L'imprenditore però la liquida come "un'altra grottesca invenzione" e sottolinea come "di tutti i personaggi che sarebbero stati coinvolti nella P2 non ce n'era uno in questa che hanno chiamato P3... Né nessuno peraltro che avesse una qualche partecipazione in organizzazioni massoniche di sorta...".

Quanto alla loggia di Gelli, "ho avuto un rapporto molto intenso con Armando Corona, gran maestro della Grande Oriente, e della P2 so quello che mi ha detto lui - racconta Carboni - Uno dei grandi protagonisti della formazione di quella branca massonica penso sia stato Umberto Ortolani, credo possa definirsi il 'padre' della P2. Poi Gelli ne è stato un ottimo allievo nello svilupparla e nel raccogliere tutte quelle adesioni molto importanti, di qualità... Ci sarebbe stato perfino l'allora capo del Sismi, Giuseppe Santovito. Se c'è qualcosa da domandarsi, dunque, è come mai la P2 abbia raccolto il consenso di tanti autorevoli personaggi".

Quanto al collegamento con stragi, eversione nera, depistaggi, "molti partecipanti alla P2 dichiaratamente facevano parte della destra - dice Carboni -, ma non certo della destra estremista, rivoluzionaria o violenta. Quelli che ho conosciuto io erano tutt'altro che violenti: Santovito era un bonaccione che tutto poteva fare meno che il capo dei servizi segreti e i commenti che ho avuto da Corona non erano certo tutti favorevoli alla P2 ma neanche accennò mai a degli estremismi reazionari così violenti, sanguinari". Dunque, i collegamenti con stragi o fatti di sangue, "li apprendo da ciò che si legge sui giornali, dalle accuse. Però se dovessi dare retta alle accuse cosa non sarei io? Riina farebbe ridere al mio confronto", osserva l'imprenditore.

"Io credo che alla P2 moltissimi abbiano partecipato come in genere si partecipa a queste associazioni: per fare carriera, per migliorare i rapporti, per fare conoscenze, per fare affari. Poi magari ci sono i buoni e i cattivi, come in tutte le cose. D'altra parte - aggiunge - di tutto quello che si è detto della P2 cosa rimane infondo? Quasi tutti sono stati assolti dalla Cassazione, e non credo che anche i giudici fossero tutti coinvolti e complici di questi cosiddetti piduisti...".