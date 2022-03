PA 110 e lode, Unicusano pronta al ricorso in Tribunale

A distanza di settimane dalla richiesta di inserire anche le telematiche nel Protocollo d’intesa per l’insegnamento ai dipendenti della pubblica amministrazione, l’ateneo non ha ricevuto nessuna risposta. “Siamo decisi a percorrere le vie legali se non saremo ascoltati”

Roma, 2 marzo 2022 - Due marzo, nessuna risposta ancora. A distanza di un mese, nonostante le ripetute sollecitazioni ai ministeri della Pubblica Amministrazione e dell’Università, firmatari del Protocollo d’intesa “PA 110 e lode”, l’Università Cusano è ora pronta a ricorrere in tribunale. Un estremo tentativo indispensabile, però, per essere ascoltata e inserita fra le università che potranno, grazie a questo accordo, predisporre corsi di laurea, specializzazione e master ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

“Siccome il Ministro Brunetta ha preferito fare un accordo con gli atenei iscritti alla CRUI tenendo ben distinti (e distanti) le telematiche, evidentemente, si vergogna di dare una risposta ufficiale”, ha dichiarato il Presidente del CdA Unicusano Stefano Bandecchi.

È, infatti, dal 4 febbraio che l’Unicusano tenta di ricevere spiegazioni a una semplice osservazione: perché le università telematiche non possono aderire all’iniziativa PA 110 e lode nonostante siano state riconosciute dal MUR?

Per ottenere dunque risposte, il Presidente Bandecchi si vedrà costretto a intraprendere un’azione legale nei confronti dei ministeri. Ma soltanto dopo un ultimo tentativo: portare all’attenzione del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, la questione “al fine di evitare, ancora una volta, che la magistratura decida per la politica o, quanto meno, far sì che la politica si degni di rispondere a un cittadino e a una istituzione che con regolarità adempie al proprio dovere da sempre”, conclude il Presidente del CdA dell’Università Niccolò Cusano.

