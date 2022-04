Pa, Brunetta: "Previste 100mila assunzioni nel 2022"

Previste "oltre 100mila assunzioni a tempo indeterminato nel 2022" nel pubblico. Ad annunciarlo è il ministro della Pa, Renato Brunetta, in occasione di un'audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazione. ''Concorsi pubblici velocizzati e digitalizzati, in PA unica porta d’accesso: con l’articolo 10 del decreto-legge n. 44/2021 i concorsi sono stati resi sbloccati, semplificati e digitalizzati. In pochi mesi, da maggio a dicembre 2021, sono state rese disponibili 45mila posizioni, per un totale di oltre un milione di candidati. La durata delle selezioni si è drasticamente ridotta, da 3-4 anni a 100 giorni. Nel 2022 si prevedono oltre 100mila assunzioni a tempo indeterminato'', le parole di Brunetta.