Pa, Caligiuri (PagoPa): "App Io sia la 600 dei giorni nostri"

Torino, 9 ott. - (Adnkronos) - "Il fatto di essere a Torino a parlare di digitale popolare, suggerisce un parallelismo immediato. Mi piacerebbe che Io, l’app dei servizi pubblici digitali diventasse quello che negli anni ‘60 è stata la 600 per gli italiani: una grande innovazione, l’auto che ha reso di massa il progresso tecnologico di quell’epoca permettendo alle persone di essere parte della crescita del Paese". Cosi’ Patrizio Caligiuri, direttore Affari istituzionali e comunicazione di PagoPa, la società pubblica che realizza infrastrutture digitali, intervenendo al panel conclusivo del Festival digitale popolare organizzato dalla Fondazione Italia Digitale con il patrocinio del Comune di Torino e svoltosi da venerdì a oggi nel capoluogo piemontese.

"Negli ultimi dieci anni - ha aggiunto Caligiuri - lo Stato ha investito in alcune importanti infrastrutture immateriali, su cui far correre nuovi servizi che devono essere alla portata di tutti. L’obiettivo è abilitare una ‘cittadinanza aumentata’, dove il digitale aggiunga opportunità nell’accesso a diritti e servizi, tenendo sempre insieme la dimensione online e quella fisica di prossimità ai cittadini sul territorio", ha proseguito il direttore Affari Istituzionali e Comunicazione di PagoPa, ricordando che oggi l’App Io è oggi utilizzata ogni mese da 5 mln di utenti.

"In tutto questo - ha concluso Caligiuri - è fondamentale il ruolo delle istituzioni e il modo in cui queste governano la trasformazione digitale. Negli ultimi anni in Europa, che è rimasta la parte di mondo tecnologicamente arretrata, la politica e le istruzioni hanno subito il cambiamento, non sono riuscite a governarlo, quindi è assolutamente importante che nel prossimo futuro ci sia un presidio istituzionale che aiuti l’intero sistema Paese, pubblico e privato a generare le condizioni per un sviluppo virtuoso del progresso tecnologico. Abbiamo davanti due sfide fondamentali per il Paese: l’attuazione del Pnrr e il processo europeo di riforma di tutte le norme sul digitale su cui occorre una grande capacità di regia istituzionale pubblica e privata".