Pa, Csel: nasce 'Entilocali flash' per essere aggiornati sulle novità settimanali

L’innovazione corre rapida, così come la necessità di restare aggiornati sulle principali novità di settore specialmente in questa fase della Pubblica amministrazione in cui la sfida del Pnrr richiede tempi e competenze nuove. Per questo motivo Centro studi enti locali spa, editore della rivista Entilocalinews e del portale Entilocali-online, ha deciso di proporre gratuitamente un nuovo strumento settimanale per aggiornare in pochi secondi i propri lettori sulle principali novità della settimana che riguardano gli enti locali. Per questo motivo nasce 'Entilocali flash': uno strumento video per raccontare sinteticamente ciò che è accaduto durante la settimana.

'Entilocali flash' permette di ascoltare le principali novità di settore e, al tempo stesso, dà la possibilità di approfondire le tematiche di maggior interesse attraverso le notizie ad esso collegate pubblicate dalla redazione.

“Restare aggiornati su quanto accade nel mondo della Pubblica amministrazione - afferma Nicola Tonveronachi, amministratore delegato di Centro studi enti locali - è vitale per gli enti locali. Attraverso 'Entilocali flash' vogliamo fornire ai nostri lettori un ulteriore strumento gratuito a firma di Centro studi enti locali per favorire l’informazione sul mondo della Pubblica amministrazione, sul ‘Pnrr’ e sulle innovazioni di settore”. Per i lettori della rivista Entilocalinews e sul portale Entilocali-online sarà presente una sezione apposita dedicata ad 'Entilocali flash', che si aggiornerà settimanalmente. Un modo differente e pratico per supportare gli enti con una informazione efficace e tempestiva.