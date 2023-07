Pa, governo taglia tempi concorsi ma 2 candidati su 10 rinunciano al posto anche per 'caro affitti'

Il governo accelera sui tempi dei concorsi pubblici fissando il limite di 6 mesi dall'inizio della procedura puntando su digitalizzazione e trasparenza con il via libera del Cdm alle norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, un'iniziativa per cercare di rendere più attraente il pubblico impiego soprattutto per i giovani in previsione di oltre 170 mila assunzioni nel 2023, come ha annunciato il ministro per la Pa Paolo Zangrillo. Ma anche se è in atto una forte ripresa dei concorsi si nota, allo stesso tempo, una diminuzione del numero dei candidati e un aumento delle rinunce dove a pesare, tra i diversi fattori, oltre alle retribuzioni e alle competenze non sempre adeguate ai profili richiesti, c'è anche il caro affitti.

Dall'inizio del 2021 al giugno 2022 infatti, si sono presentati appena 40 candidati per ogni posto messo a bando, un quinto rispetto alla media di 200 candidati nel biennio precedente e mediamente due vincitori su dieci hanno rinunciato al posto, con punte del 50% di rinunce per quelli a tempo determinato. E' lo scenario emerso dall’indagine sul Lavoro pubblico realizzata da Fpa, società del Gruppo Digital360, presentata di recente al Forum Pa 2023.

Un esodo che alle volte si è verificato ancora prima di entrare nella Pa e che si spiega, in parte, con le candidature multiple dei vincitori di concorso. A causa dell’affollamento delle selezioni nell’ultimo biennio, il 42% dei candidati ha partecipato a più di un concorso e il 26% è risultato idoneo in almeno due, in una concorrenza tra enti per cui l’8,6% dei 150mila assunti per concorso nel 2021 era già un dipendente pubblico.

Inoltre, la rinuncia al posto 'fisso' sembra determinata anche da un altro fattore di natura economica, ovvero la scarsa propensione dei vincitori di concorso a spostarsi in un'altra città o addirittura in un'altra regione, complice in senso negativo, il caro affitti. Sempre meno persone infatti sono disposte ad accettare il trasferimento al Nord, dove l’affitto impegna quasi il 50% dello stipendio di un laureato neoassunto, contro il 18-23% in una città metropolitana del Sud.