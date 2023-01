Pa, Zangrillo: "Mi impegno per avvio rinnovi contrattuali"

"Così come per gli altri comparti anche per la sanità il mio impegno sarà quello di dare impulso per l'avvio dei rinnovi contrattuali". Lo ha affermato il ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, durante un'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero presso le commissioni Affari costituzionali e Affari sociali del Senato.

Zangrillo ha quindi ricordato che il Pnrr nella missione 6 ha destinato su due milestones 15,6 mld euro alla sanità, risorse che saranno destinate a riorganizzare le reti di prossimità, le strutture per la tele medicina per l'assistenza sanitaria territoriale, quindi una parte significativa dei 15 miliardi sarà dedicata alla riorganizzazione della struttura territoriale, e un'altra parte sarà relativa alla innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione".

Per quel che riguarda i rinnovi contrattuali inoltre Zangrillo ha precisato: "certamente non mi sottraggo alla necessità di pensare al prossimo percorso di rinnovi, e non mi nascondo che non c'è stata la possibilità di postare delle risorse in questa legge di bilancio, ho parlato a lungo con il ministro dell'Economias e sono riuscito ad ottenere soltanto un miliardo come vacanza contrattuale che però vuol essere un segnale della sensibilità del sottoscritto ad avviare al più presto quando ci saranno le condizioni un percorso per i rinnovi contrattuali, per essere chiari se avessimo dovuto postare le risorse nella legge di bilancio 2023 le risorse finanziarie adeguate per i rinnovi avremmo dovuto postare una cifra superiore ai 13 miliardi e purtroppo non volendo fare ulteriore debito non c'erano le condizioni".

Impegno anche da parte del ministro sul tema della attrattività della pubblica amministrazione verso i giovani. "Dobbiamo rendere attrattiva la Pa verso i giovani e avere la capacità di premiare i migliori e quindi creare un'organizzazione che sia orientata a produrre risultati e a premiare il merito" ha ribadito il ministro per la Pa Paolo Zangrillo. "Questo sarà un mio impegno che cercherò di portare avanti in una logica di condivisione. Non credo che ci siano organizzazioni che possano funzionare senza la possibilità di individuare le persone che performano e premiarle. La nostra organizzazione deve premiare il talento" ha concluso Zangrillo.