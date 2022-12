Pacchi insanguinati ad ambasciate ucraine, anche a Roma

Spediti in varie sedi diplomatiche anche in altri Paesi Ue

Pacchi macabri, 'intrisi di sangue' e contenenti occhi di animali, sono stati inviati a sei ambasciate dell'Ucraina in Europa, compresa quella in Italia. Lo denuncia il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleg Nikolenko, spiegando che i pacchi sono stati trovati nelle sede diplomatiche ucraine in Ungheria, Italia, Olanda, Croazia, Polonia e Austria. I pacchi, spiega Kiev, sono stati ricevuti anche dai consolati generali ucraini di Napoli e Cracovia.

Questi 'pacchi insanguinati' seguono le lettere esplosive, recapitate a diversi mittenti nei giorni scorsi in Spagna, tra cui il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e l'ambasciata di Kiev a Madrid.