Pace in Ucraina: telefonata tra Meloni, Zelensky e leader europei

“C’è convergenza di vedute tra UE e USA, ora Mosca dia il suo contributo ai negoziati”, ha dichiarato il Premier Meloni nel corso di un colloquio telefonico con Zelensky e i leader europei, a cui hanno preso parte Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, Antonio Costa, Presidente del Consiglio europeo, Mark Rutte, Segretario generale della NATO e i premier di Danimarca, Finlandia, Norvegia, Olanda, Polonia, Regno Unito. Il colloquio si è svolto dopo gli incontri in Florida tra delegazione ucraina e americana e alla vigilia del vertice tra l’inviato del Governo americano Witkoff e le autorità russe per cercare una strada percorribile a porre fine alle ostilità in Ucraina. Meloni ha inoltre sottolineato l’approccio sempre costruttivo dimostrato dal Presidente Zelensky a cui, sinora, non è corrisposto una simile apertura da parte della Russia.