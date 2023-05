Padova, bancomat 'regala' banconote da 50 euro al posto di quelle da 20: cosa è successo

Banconote da 50 anziché quelle da 20 richieste. E' accaduto in un bancomat della provincia di Padova, a Lozzo Atestino, ad alcuni fortunati che si erano recati al bancomat del paese per prelevare dei soldi. Come si legge sul Gazzettino, un'inversione di codici - ha fatto sapere la banca - ha permesso ad alcuni clienti di ricevere molti più soldi di quanti richiesti allo sportello automatico. Se il cliente voleva 60 euro, ad esempio, invece che tre pezzi da 20 euro, otteneva tre banconote da 50 e tornava a casa con 150 euro. E' andata peggio invece a chi voleva ritirare 150 euro in tre pezzi da 50 e ne ha ricevuti appena 40. Questo è capitato a un cliente della banca, che incredulo ha suonato agli uffici facendo presente la cosa ai cassieri, i quali hanno effettuato delle verifiche sull’atm e svelato ben presto l’arcano

I dipendenti della banca hanno contato in tutto 10 operazioni sbagliate, per un ammanco totale di 600-700 euro. I clienti, poi, sono stati contattati al telefono uno a uno e sono stati invitati a restituire le somme eccedenti, pena l’addebito in conto corrente.