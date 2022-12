Padova, donna uccisa a coltellate in casa: grave il marito

Si lavora su movente e responsabile, l'uomo ricoverato in condizioni disperate

Una donna di 84 anni è stata uccisa con diverse coltellate nella sua abitazione in via Galilei a San Martino di Lupari, a Padova, grave il marito 89enne anche lui ferito gravemente con un'arma da taglio e ora ricoverato in condizioni disperate.

E' successo nella tarda mattinata di oggi. Sul posto i carabinieri di Cittadella e del Nucleo investigativo del Reparto operativo ora impegnati nelle indagini. Si lavora su movente e responsabile.