Padre Caprio: "Missione Zuppi a Mosca ora assume ancor più valore"

La missione di pace dell’inviato del Papa, Matteo Zuppi, a Mosca “se non salterà per ragioni tecnico- diplomatiche” dopo la rivolta di Prigozhin contro Putin, “in questo contesto assume ancora più valore”. Ne è convinto padre Stefano Caprio, docente al Pontificio Istituto Orientale, grande esperto di Russia, dove è stato missionario negli anni a cavallo tra Yeltsin e Putin. “Il rischio che la missione salti esiste - premette all’Adnkronos padre Caprio - ma se non accadrà, la missione di Zuppi assume ancora più valore perché diventa un messaggio diretto ai russi, una testimonianza ulteriore della necessità di cambiare”. Sottolinea il grande esperto di Russia che ciò che ”preoccupa, non è solo la strage degli ucraini ma la distruzione interna della Russia, della sua cultura, della società, dei suoi valori”.

Padre Caprio analizza anche la rivolta di Prigozhin: “Questa cosa è un po’ una boutade. Prigozhin vuole a tutti i costi mettere nell’angolo i generaloni. E, avendo un esercito di 50mila uomini che valgono quanto 300mila normali, potrebbe certamente creare problemi grossi, però non credo che Prigozhin voglia arrivare a questo, quanto, piuttosto, spaventare Putin”.

Tornando alla missione di pace dell’inviato del Papa, padre Caprio fa notare che lo scopo “non è nemmeno quello di trovare l’accordo tra russi e ucraini ma di ricordare a tutti i valori della fratellanza e della pace”.