Padre Djokovic si difende: "Posato inconsapevolmente con sostenitori Putin"

Il padre di Novak Djokovic ha insistito sul fatto di essere stato inconsapevolmente coinvolto in una manifestazione filo-russa agli Australian Open, ma ha deciso di non partecipare alla semifinale del figlio contro Tommy Paul. Giovedì è emerso un video sul canale YouTube di un attivista russo che mostra Srdjan Djokovic in piedi con un uomo che regge una bandiera russa con sopra la faccia del presidente russo Vladimir Putin e indossa una maglietta con il simbolo Z che dimostra il sostegno alla guerra in Ucraina. In una dichiarazione rilasciata dai rappresentanti della stella del tennis, Djokovic senior ha dichiarato: "Sono qui solo per sostenere mio figlio. Non avevo intenzione di causare tali titoli o problemi. Ero fuori con i fan di Novak come ho fatto dopo tutte le partite di mio figlio per celebrare le sue vittorie e fare foto con loro. Non avevo intenzione di farmi coinvolgere da tutto questo".

"La mia famiglia ha vissuto l'orrore della guerra e desideriamo solo la pace. Quindi non ci saranno disagi per la semifinale per mio figlio o per l'altro giocatore, ho scelto di guardare da casa. Mi auguro una grande partita e tiferò per mio figlio, come sempre". Srdjan Djokovic non ha fatto commenti su una traduzione del video che afferma di aver detto "lunga vita alla Russia". Il commento è stato tradotto dai giornalisti serbi come un semplice arrivederci. I genitori di Djokovic si sono recati in Australia per la prima volta dal suo primo titolo nel 2008 per offrire sostegno al figlio dopo la sua espulsione lo scorso anno. Un certo numero di tifosi della Russia si sono riuniti sui gradini fuori dalla Rod Laver Arena dopo la vittoria nei quarti di finale di Djokovic sul russo Andrey Rublev. Sventolando bandiere e cantando "Russia, Serbia", alla fine sono stati fermati dalla sicurezza, con quattro persone interrogate dalla polizia sulle bandiere e minacce alle guardie di sicurezza.