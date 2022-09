"Non sono d'accordo. Mi sembrano discorsi di 3.000 anni fa, quando venivano esposti gli organi dopo una battaglia. Questa non è fede. Lasciate in pace Padre Pio". Lo dice all'Adnkronos Al Bano Carrisi, da sempre devoto del santo di Pietrelcina, commentando la richiesta di alcuni comitati di esporre tutto l'anno la reliquia del cuore di Padre Pio.