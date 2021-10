Pagamenti digitali: Finzi, "cultura finanziaria necessaria fin da bambini"

“Sono molti i giovanissimi che effettuano acquisti online, non sempre con la supervisione dei genitori, ed è evidente come una cultura economico-finanziaria superiore a quella oggi posseduta sia necessaria fin da piccoli”. Così Cosimo Finzi, sociologo e ricercatore, AD di AstraRicerche, ha commentato il risultato dell'indagine condotta per l’Osservatorio sulle giovani generazioni di Flowe, dedicata al rapporto dei ragazzi con il denaro e la tecnologia, e il ruolo dei genitori nella gestione di questi strumenti. Secondo la ricerca, il 33,5% degli intervistati fa acquisti online in totale autonomia.