Pagani Automobili e SKF: una partnership tecnica ad alte prestazioni

Lo storico fornitore di cuscinetti ruota per la Pagani Automobili, la SKF, diventa da oggi anche partner tecnico.

Pagani Automobili è un marchio simbolo nell’automotive, di supercar esclusive ad altissime prestazioni, un’azienda che ha saputo nel tempo conquistarsi un posto d’onore nell’universo dei produttori di supercar.

Ogni suo modello, ogni suo esemplare, è prodotto secondo standard qualitativi elevatissimi, SKF storico fornitore di cuscinetti ruota, diventa anche partner tecnico dell’azienda modenese.

La SKF ha sviluppato un cuscinetto specifico per la Pagani Huayra R e Utopia, un prodotto che nasce per dare un ulteriore concreto supporto a una partnership che dura da tempo. Innovare, ricercare continuamente nuove tecnologie in grado di elevare ulteriormente le prestazioni, i cuscinetti ruota leggeri e a basso attrito, sono un contributo significativo alla riduzione dei consumi.

SKF e Pagani: cuscinetti per la Huayra R e Utopia

Si tratta di cuscinetti innovativi, che integrano anche la ruota fonica necessaria per la telemetria e la gestione via software del veicolo, il prodotto innovativo sviluppato dalla SKF è dotato di sfere ceramiche che contribuiscono a un risparmio di peso di 500 grammi contro analoghi prodotti che utilizzano sfere di acciaio.

Il tutto senza venir meno a quei requisiti di affidabilità che sono propri delle esclusive supercar prodotte dalla Pagani.

Nel caso della Pagani Utopia, i cuscinetti ruota prodotti dalla SKF hanno anche superato test di omologazione per la produzione in serie.