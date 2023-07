Pagani, un weekend a Modena per celebrare i suoi primi 25 anni

E' stato annunciato il programma completo degli eventi con cui verrà celebrato il 25° anniversario di Pagani Automobili, una festa che si svolgerà, dal 16 al 18 giugno, in Piazza Roma a Modena, scandita dalla mostra a Palazzo Ducale "25 anni - 25 Hypercars", un’esposizione pubblica che racconta l’azienda attraverso le 25 vetture che hanno segnato la storia del Brand, tra cui le iconiche Zonda (1998) e Huayra (2011) e la nuova Utopia (2022), alcune di proprietà del marchio e altre concesse da proprietari e collezionisti di tutto il mondo. Ciascun modello esposto ha la sua storia e tutte insieme rappresentano le tappe di un viaggio iniziato nel 1998 nel cuore della Motor Valley.

In questo quarto di secolo peraltro Horacio Pagani non ha solo sognato e costruito hypercar tra le più belle del mondo, ma ha fatto dell’azienda un atelier creativo dove una comunità di persone si riconosce, condivide mani e pensiero, affronta le grandi complicazioni della meccanica, maneggia la bellezza e trova ispirazione reciproca. Così per Pagani Automobili celebrare il 25° anniversario significa, prima di tutto, ringraziare le persone che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio: clienti, colleghi, collaboratori e i numerosi appassionati sparsi nel mondo.

Ma a celebrare il quarto di secolo di Pagani sarà anche la musica con un nuovo brano jazz “Heart, hands and passion”, una composizione su cui ha lavorato l’artista italiano Mario Biondi con l’arrangiamento del compositore Riccardo Rossini. In anteprima, la sera del 16 giugno, il brano sarà presentato da Nick The Nightfly ed eseguito dai giovani musicisti della Verdi Jazz Orchestra del Conservatorio di Milano. E alle 22 Biondi chiuderà la giornata con un concerto gratuito. Inoltre il 16 giugno alle 21,45 e il 17 e il 18 giugno alle 22,00 la facciata del Palazzo Ducale prenderà vita con uno spettacolo di mapping ed un suggestivo video realizzato in occasione dell'anniversario. Per tutto il periodo dell’evento sarà presente lo store Pagani, dove acquistare i capi d’abbigliamento e gli accessori della nuova collezione 25° anniversario.