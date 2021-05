Pagazzano, operaio muore schiacciato in un cantiere

Un operaio è morto questa mattina in un cantiere a Pagazzano (Bergamo). L'incidente mortale si è verificato attorno alle 10, in via Canoca. Le generalità della vittima, fa sapere Areu, non sono ancora note. Stando a quanto si apprende l'operaio sarebbe stato schiacciato da un oggetto caduto dall'alto. Inutili gli interventi degli operatori sanitari: è stato subito constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, carabinieri e vigili del fuoco.