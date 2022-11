Pagnozzi (Wde Maspell Srl): “Xylexpo, grande interesse per il trattamento termico sottovuoto del legno”

Milano, 3 novembre 2022. È stata un successo la 27esima edizione di Xylexpo, la manifestazione organizzata da Acimall, l’associazione dei costruttori di macchine per la lavorazione del legno, che si è svolta a FieraMilano Rho dal 12 al 15 ottobre. Migliaia di visitatori hanno potuto prendere visione delle novità del settore grazie ai 280 espositori che hanno presentato prodotti e lavorazioni di ultima generazione. Grande attenzione è stata posta sul tema della sostenibilità ambientale, mai come oggi fondamentale per qualsiasi azienda. In questo senso, tra i diversi espositori si è distinta Wde Maspell Srl, società umbra specializzata nell’essiccazione e nel trattamento termico del legno attraverso il sottovuoto (Thermo Vacuum System – TVS).

“Siamo felici di essere qui. Non abbiamo mai perso un’edizione della fiera dal 1972, quando si chiamava ancora Interbimall” racconta Ernesto Guglielmo Pagnozzi, Amministratore Delegato di Wde Maspell, che sottolinea come il 2022 sia particolarmente importante per l’azienda: “Festeggiamo i sessant’anni di attività”. Xylexpo è stata l’occasione per presentare al grande pubblico le lavorazioni proposte e i possibili utilizzi del legno sottoposto ai trattamenti. “L’essiccazione sottovuoto del legno è stata inventata dalla nostra azienda nel 1962, mentre al trattamento termico ad alta temperatura sottovuoto lavoriamo dal 2008. Ad oggi abbiamo all’attivo 91 brevetti validi in oltre 50 Paesi e nel 2018 abbiamo ottenuto riconoscimenti dall’Unione Europea” spiega Umberto Pagnozzi, consigliere e Sales Manager dell’azienda, che evidenzia le caratteristiche del legno trattato con queste procedure: “Aumentano la stabilità e la durabilità del materiale, che acquisisce maggiore isolamento termico e acustico, oltre ad assumere tonalità di colore più scure”.

Tra i vantaggi dei trattamenti proposti da Wde Maspell che più hanno suscitato l’interesse dei visitatori di Xylexpo ci sono quelli relativi all’ecocompatibilità del sistema. “Il processo si svolge senza l’uso di additivi chimici, con emissioni ridotte del 98 per cento e senza l’utilizzo di acqua per il raffreddamento” spiega il Direttore Commerciale Alessio Lucarelli, evidenziando come “le migliori prestazioni e il colore assunto dal legno dopo la lavorazione consentano di utilizzare anche materiale meno pregiato al posto di quello importato dall’Africa o dal Sud America, con chiari vantaggi sul fronte della riduzione della deforestazione e delle emissioni inquinanti che provocherebbe il trasporto via mare”. Il legno sottoposto a trattamento termico sottovuoto, del resto, è estremamente performante e può essere utilizzato in molteplici applicazioni, sia per esterni che per interni: dall’edilizia alla cantieristica navale, passando per la creazione di complementi d’arredo, decking, saune, porte e finestre. Da qui il successo che da anni accompagna Wde Maspell e che la spinge a cercare nuovi partner e agenti sia sul continente americano che in Europa.

Visita il sito web: https://www.wde-maspell.it/