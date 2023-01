Pakistan, esplosione in moschea Peshawar: bilancio sale a 28 morti

E' di 28 morti e almeno 150 feriti l'ultimo bilancio ufficiale diffuso dalla polizia di Islamabad sulle vittime causate da un kamikaze che si è fatto esplodere all'interno di una moschea di Peshawar, nel Pakistan nord occidentale. Lo riporta il sito di Dawn citando il commissario della polizia di Peshawar Riaz Mehsood, che ha spiegato che è in corso una operazione per soccorrere diverse persone rimaste intrappolate sotto la parte dell'edificio che è crollato per l'esplosione. Si tratterebbe, spiega Dawn, delle persone che erano in prima fila durante la preghiera di Zuhr.

L'emittente Dawn Tv precisa che l'esplosione si è verificata mentre i fedeli erano impegnati nelle preghiere di Zuhr, verso le 13.40 ora locale.

Il presidente del Pakistan Tehreek-e-Insaf ed ex primo ministro Imran Khan ha ''condannato con forza l'attentato suicida nella moschea di Peshawar durante le preghiere''. Su Twitter, Khan ha detto che ''le mie preghiere e le mie condoglianze vanno alle famiglie delle vittime. E' fondamentale migliorare la nostra raccolta di informazioni e dotare adeguatamente le nostre forze di polizia per combattere la crescente minaccia del terrorismo''.