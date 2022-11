Attentato in Pakistan contro l'ex primo ministro Imran Khan. Un uomo ha aperto il fuoco contro di lui mentre stava tenendo un comizio nella città di Wazirabad, nel Punjab, nel nord-est del paese. Khan è stato ferito a una gamba e portato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. In alcuni video pubblicati su Twitter, si vede l'aggressore al momento dello sparo.