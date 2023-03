Palazzina Creativa è tra le 200 realtà italiane certificate B Corp

in collaborazione con: Palazzina Creativa

Dal cambio di modello societario alla certificazione B Corp: l’agenzia di comunicazione padovana si è unita al movimento #UnlockTheChange e guarda a un futuro in cui anche il digitale contribuisce a un mondo più equo e sostenibile.

B CORP: la certificazione

Sono circa 6000 nel mondo, 271 in Italia: stiamo parlando delle realtà che hanno hanno superato i rigidi standard riguardo l’impatto sociale e ambientale, l’operato e la trasparenza della propria azienda e ottenuto la certificazione rilasciata da B Lab – il network non profit che lavora per trasformare l’economia globale a beneficio di persone, comunità, e pianeta.

Palazzina Creativa, l’agenzia di comunicazione a Padova certificata B Corp

“Fare impresa in modo diverso, generando valore non solo per l’azienda ma anche per la società e l’ambiente”. Andrea Faliva, CEO della branding digital agency Palazzina Creativa ha sempre pensato che fosse possibile (se non necessario) ed è così che ha intrapreso il percorso per trasformare l’agenzia in una Società Benefit prima, certificata B Corp poi.

Palazzina Creativa si è qualificata per la certificazione B Corp con 89.4 punti: un punteggio, l’Overall B Impact Score, calcolato su 5 standard ovvero Management, Dipendenti, Comunità e territorio, Ambiente e Gestione etica dei clienti (N.B.: il punteggio di un’azienda che prova a ottenere la certificazione ma non ha raggiunto gli standard per ottenerla si aggira in media sui 50.9 punti).

Da un nuovo modello societario alla certificazione: il percorso

Palazzina Creativa ha cambiato modello societario nel dicembre 2021, passando da s.r.l a Società Benefit, per poi completare a giugno 2022 il percorso per la certificazione B Corp. Ottenere lo status di Benefit Corporation e successivamente la certificazione B Corp ha significato principalmente un dare forma a quello che l’agenzia padovana, nella sostanza, è sempre stata: un’azienda che dal 2015, l’anno in cui è nata la società, si è impegnata in attività benefit di stampo sociale e ambientale sul proprio territorio.

Il cambio di modello societario, che comporta affiancare all’obiettivo economico quello di avere un impatto positivo sulla società e l’ambiente, è stato per Palazzina Creativa anche la spinta per consolidare il proprio modello di management: sia con l’ingresso nel Cda di Sonia Baggio, responsabile benefit & operations e Luca Maraschio, responsabile sul tema innovazione e personale, sia con la riorganizzazione della struttura interna, sempre più orientata alla crescita professionale e personale dei dipendenti e allo sviluppo di un modello di lavoro agile, in cui gli spazi fisici siano dedicati alla condivisione.

Gli obiettivi per il 2023: prodotti e servizi digitali, attività benefit e welfare

Tra gli obiettivi di Palazzina Creativa, dichiarati nel primo bilancio di sostenibilità, c’è prima di tutto quello di continuare a sviluppare servizi e prodotti che – per quanto nel digitale – abbiano un impatto sociale, ambientale ed economico, in grado di contribuire in modo concreto e tangibile a un futuro più sostenibile.

Un altro punto fermo per l’agenzia restano i progetti benefit a supporto del territorio e Palazzina Creativa sta già lavorando per l’ampliamento di attività e partnership a sfondo sociale e culturale (come Palazzina Educational, un progetto edutainment attivo dal 2016 che ha già coinvolto 10 istituti scolastici e 2500 bambini, con lo scopo di sensibilizzare sulle tematiche del cyberbullismo e su un uso più consapevole di internet e dei suoi strumenti).

Infine, ultimo ma non per importanza, Palazzina Creativa ha come obiettivo l’implementazione di attività orientate al welfare e alla formazione aziendale: in cantiere anche un programma di crescita, che prevede il consolidamento dei team e l’integrazione di nuove divisioni tra cui il mondo 3D e CRM per completare i flussi operativi aziendali.