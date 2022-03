Palazzo del Capo, l’Avvocato Giorgio Santoro: “Una dimora storica amata dagli ospiti di tutto il mondo per il destination wedding”

La struttura, diventata negli anni ’90 un hotel a 5 stelle, ospita matrimoni, conferenze, e incontri d’alto profilo in un contesto che unisce paesaggio naturale e servizi moderni.

Cosenza, 14 marzo 2022. Il settore del destination wedding è sempre più in crescita, con l’Italia tra le mete più ricercate per i futuri sposi che scelgono le località sparse lungo tutta la penisola per coronare il loro sogno d’amore. Dal nord al sud, oggi l’offerta per matrimoni in strutture esclusive propone luoghi e dimore storiche, spazi perfetti per le celebrazioni dei matrimoni. “Se nel periodo acuto della pandemia abbiamo dovuto rallentare i nostri servizi, oggi c’è un vero e proprio ritorno alle richieste matrimoniali”, spiega l’Avvocato Giorgio Santoro, responsabile di Palazzo del Capo. La dimora storica di Cosenza, che si affaccia sul mar Tirreno dal promontorio di Capo Bonifati, è diventata hotel a 5 stelle negli anni ’90, ritrovando bellezza e funzionalità dopo 6 anni di restauri. Palazzo del Capo fa parte del circuito di luoghi d’eccellenza richiesti per il destination wedding, formula nata negli Stati Uniti che prevede le celebrazioni per il matrimonio al di fuori del proprio Paese d’origine. E la costa calabrese, con il suo mare cristallino e la sua storia lunga millenni, offre paesaggi mozzafiato amati sempre di più dalle coppie. L’Avvocato Santoro, che si definisce affettuosamente custode della dimora storica, ricorda il valore di Palazzo del Capo. “Nasce in periodo romano, diventa poi residenza di principi, sfruttata dai monaci benedettini e utilizzata anche per scopi militari. Un luogo dall’importanza storica significativa — sottolinea Santoro — che ha permesso a Palazzo del Capo di diventare il punto di riferimento che è oggi per matrimoni, eventi d’eccezione e conferenze”. L’albergo, presso il quale è operativo il ristorante la Rotonda, dispone di due sale, una interna alla struttura e un’altra posta sullo scoglio davanti al promontorio, che possono ospitare fino a 200 ospiti, una sala conferenze da 100 persone, 13 camere esclusive affacciate sul mare, la spiaggia a 20 metri di distanza, un parco di due ettari dove celebrare gli eventi durante la bella stagione. Inoltre, grazie alla presenza passata dei monaci benedettini, dentro Palazzo del Capo è operativa una cappella, funzionante dal 1400. “Finalmente — commenta l’Avvocato Santoro — dopo due anni complicati per il settore alberghiero, riapriamo le nostre porte a chi desidera portare a compimento un progetto di vita, un sogno che Palazzo del Capo aiuta a realizzare con servizi esclusivi, in un luogo senza tempo”.

