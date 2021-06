Palermo, Armetta eletto nuovo Presidente Ordine Avvocati

E' Antonello Armetta, 38 anni, il nuovo presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo. E subentrato oggi pomeriggio al dimissionario Giovanni Immordino. Armetta era il segretario dell'Ordine forense palermitano e il suo posto è stato preso adesso da Dario Greco. “Sono onorato dell'incarico che il Consiglio dell'Ordine di Palermo ha deciso di conferirmi, consapevole delle difficoltà delle sfide che ci attendono - dice subito dopo l'elezione -L'attenzione alle fasce più deboli dell'avvocatura, l'incentivazione dei servizi che il Consiglio deve mettere a disposizione dei colleghi, la predisposizione di interventi in favore delle mamme Avvocato saranno alcuni dei capisaldi cui, insieme al Consiglio, intendo dedicare l'attenzione della nostra Istituzione".

"Ringrazio il Presidente Immordino per tutto quanto fatto in favore del Consiglio e dell'Avvocatura, nella consapevolezza che abbiamo innanzi a noi sfide di decisiva importanza per il futuro dei nostri colleghi", dice.