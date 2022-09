Palermo, in auto con 33 chili di cocaina: arrestato

Maxi sequestro di cocaina in provincia di Palermo. La Guardia di finanza ha sequestrato 33 chili di cocaina a un corriere nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direziona Palermo. La droga, scoperta grazia all'ausilio del cane Mia, era nascosta nel bagagliaio dell'auto, suddivisa in 30 panetti. Se immessa sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 2.500.000 euro. Il corriere, di nazionalità italiana, è stato arrestato e condotto nel carcere Pagliarelli di Palermo.