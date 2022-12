Palermo, maxi retata antidroga allo Sperone

Eseguiti 39 provvedimenti cautelari. Quattordici indagati sono finiti in carcere

Un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti è stata sgominata dai carabinieri a Palermo. I militari del Nucleo operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno eseguito 39 provvedimenti cautelari. Quattordici indagati sono finiti in carcere, 17 ai domiciliari, mentre per 8 è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Le misure sono state emesse dal gip di Palermo su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Per gli indagati l'accusa, a vario titolo, è di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dalla disponibilità di armi e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno fatto emergere l’esistenza di un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, attiva nel quartiere Sperone di Palermo.