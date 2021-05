La vittima aveva 26 anni. Come apprende l'Adnkronos, non aveva precedenti penali

Omicidio alla Vucciria di Palermo, storico mercato della città, dove è stato ucciso un uomo. Procede la Squadra mobile di Palermo. La vittima, come apprende l'Adnkronos, non aveva precedenti penali.

La vittima si chiamava Emanuele Burgio e aveva 26 anni. E' stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via dei Cassari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma l'uomo è morto in ospedale.