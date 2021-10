Palermo, Orlando: "Io indagato? Dai pm farò chiarezza"

Il sindaco di Palermo sull'inchiesta per falso in bilancio: "Esaminerò gli atti depositati dalla Procura della Repubblica"

"Ho avuto comunicazione dell'avviso di un'indagine, esaminerò gli atti depositati dalla Procura della Repubblica e per fare massima chiarezza attendo di essere ascoltato dai magistrati titolari delle indagini sul merito e sulle competenze in una materia, peraltro, particolarmente tecnica". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sull'inchiesta per falso in bilancio.