Palermo, sequestrati 4,2 kg di cocaina a corriere

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 4,2 Kg di cocaina, occultata in un'autovettura sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di via Emiro Giafar in direzione Palermo. In particolare, nella mattinata di lunedì scorso, nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo ha sottoposto a controllo un'autovettura ed all'identificazione dell'uomo a bordo, il quale, nel corso delle operazioni, si è mostrato da subito particolarmente agitato e insofferente. Pertanto, i militari operanti hanno effettuato una più approfondita attività di ispezione del mezzo, rinvenendo, grazie al fiuto del cane antidroga F-Mia del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, svariati involucri di plastica trasparente sottovuoto. I'panetti', abilmente nascosti in un doppiofondo con apertura meccanica, ricavato all'interno del cruscotto dell'autovettura, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 360.000 euro.