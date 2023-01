Palermo, spento incendio su traghetto per Napoli: salvi i passeggeri - Video

Dieci squadre di vigili del fuoco sono al lavoro nel porto di Palermo per l’incendio del traghetto Palermo-Napoli. Spente le fiamme, sono in corso dalla notte le operazioni di raffreddamento dei locali interessati, per consentire l’accesso all’interno delle squadre.

L’incendio, sviluppatosi nella tarda serata di ieri mentre il traghetto era ormeggiato sul molo Santa Lucia, ha interessato uno dei garage posto a prua, coinvolgendo alcuni degli automezzi trasportati. Fatti scendere senza conseguenze i passeggeri a bordo.