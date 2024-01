Pallanuoto Femminile, Ostia ha la sua squadra, si chiama Agepi Sport ‘97 e milita in A2

Da una “costola” della SIS Roma è nata Agepi Sport ‘97, la prima squadra di pallanuoto femminile di Ostia che milita in serie A2 (girone Sud). L’Agepi Sport, affiliata ASI, è la società sportiva di attività natatorie che fa riferimento alla piscina “Amendola” di Ostia ponente. “Ho praticato e sono un grande appassionato di pallanuoto – spiega Flavio Giustolisi, Presidente della SIS Roma – e sono anche nato e cresciuto sul litorale romano dove risiedo con la mia famiglia, ho scelto di portare la SIS Roma a giocare al Polo Natatorio rinunciando alla piscina del Foro Italico perché volevo portare la pallanuoto ad Ostia, dove potrebbe trovare nuovi stimoli e grande partecipazione. Sapevo che è un progetto che ha bisogno di tempo, prima abbiamo portato la pallanuoto nazionale ed internazionale con la Champions League, ora abbiamo la possibilità di presentare ai nastri di partenza del campionato di serie A2 un team Di Ostia, nel quale far crescere e maturare il nostro settore giovanile. L’esordio in casa è previsto per domenica 21 gennaio, alle 15,30 al Babel (Infernetto), dove le ragazze si allenano”.

Squadra giovane, anzi giovanissima, affidata a Federico D’Urso, anche lui un giovanissimo tecnico che crede nel progetto: “L’Agepi Sport ‘97 è una signora squadra. E’ formata da elementi della rosa delle ragazze e juniores della SIS Roma che a fine campionato partecipano sempre alle finali nazionali. La partecipazione al campionato di serie A2 serve, tecnicamente parlando, a far maturare esperienza a queste ragazze ed a promuovere lo sport della pallanuoto. Praticamente siamo una squadra di Ostia. L’anno scorso abbiamo vinto il campionato di serie B ed approdiamo in A2 come neo-promossa. Abbiamo grandi ambizioni ma stiamo affrontando un campionato dove ci sono società di esperienza e blasone, che ogni anno investono molto sui giocatori con campagne acquisti impostate per vincere il campionato e salire in A1. Il nostro obiettivo stagionale è far crescere il nostro vivaio e renderlo sempre più competitivo a livello nazionale, puntiamo a salvarci e comunque a navigare nel centro classifica, non ci nascondiamo le difficoltà e sopratutto sappiamo che sarà dura e dovremo lottare ogni domenica ma conosciamo anche il valore di queste ragazze che avranno molto da…imparare”.

Nella prima partita in casa l’Agepi Sport ‘97 affronterà i Castelli Romani, all’esordio, invece, le ragazze hanno affrontato la Lazio, una delle candidate al titolo, uscendo sconfitte (14-6) ma con tanta voglia di riscattarsi.

La rosa AGEPI Sport ‘97

1 Liofredi Carlotta 2009

2 Di Giacomoantonio Dalila 2008

3 Capasso Ilaria 2007

4 Rossi Sofia 2006

5 Barotta Sofia 2007

6 Nardelli Benedetta 2008

7 Aprea Ginevra 2007

8 Romeo Elena 2007

9 Abrizi Martina 2008

10 Sancamillo MariaSole 2009

11 Fontana Camilla 2007

12 Brandani Rebecca Erja 2003

13 Rinaldi Asia 2007

14 Troiani Sophia 2006

