Pallanuoto, SIS Roma protagonista anche nelle giovanili

Le formazioni Under 16 ed Under 18 si sono già aggiudicate l’accesso alle Finali Nazionali. L’Under 20 è attesa dalle semifinali oggi e martedì 13 giugno. Marco Capanna: sono risultati che confermano il lavoro che stiamo facendo sul settore giovanile. Roma è diventata una “piazza” importante grazie alla SIS.

La SIS Roma continua a vincere: la corsa al vertice del team romano prosegue, dunque, non solo in serie A1, dove ha conquistato di diritto un ruolo da protagonista, ma anche nelle giovanili dove, sia l’Under 16 e sia l’Under 18 si sono qualificate alla finali nazionali.

“Per l’under 18 è un passo avanti significativo – nota Marco Capanna, coach della prima squadra e Direttore Tecnico di tutto il settore della pallanuoto femminile della SIS Roma – L’anno scorso non erano riuscite a qualificarsi e quest’anno, con pieno merito, sono tra le prime otto d’Italia. E’ un risultato che conferma il lavoro che stiamo facendo sul settore giovanile. Roma è diventata una “piazza” importante e qualificata per la pallanuoto femminile e questo grazie alla SIS ed alla grande passione di queste ragazze.

L’Under 16, invece, ha bissato la qualificazione dell’anno scorso, confermandosi team di altissimo livello. Ed ora, lunedì e martedì prossimo (12 e 13 giugno) toccherà all’Under 20 agguantare la Finale (le semifinali di qualificazione si svolgeranno ad Anzio).

Sono fiducioso, puntiamo alla qualificazione per portare alle fasi finali tutte e tre le squadre. Abbiamo molte giovani interessanti ed i gruppi lavorano bene con costanza tutto l’anno grazie allo staff della SIS: ad ogni stop della Serie A1 vado a guardare allenamenti e partite del nostro vivaio femminile. Nel periodo estivo mi dedico a loro quotidianamente per dare il mio contributo alla loro crescita. Per arrivare a giocare in serie A, dico sempre alle ragazze, che serve “lavorare” tanto, con costanza e sacrificio individuale. Solo in questo modo potremo avere i ricambi giusti per la nostra rosa e restare competitivi. La SIS Roma vuole continuare a vincere e per riuscirci ha bisogno di giovani che credono in questo progetto e sopratutto che amino la pallanuoto, uno sport durissimo ma che regala grandi soddisfazioni”.

L’Under 16 si è qualificata per le finali in un girone terribile allo “stadio del nuoto” di Civitavecchia dove ha trovato un agguerrito Circolo Villani San Prisco, la titolata Rapallo Pallanuoto e l’Ekipe Orizzonte Catania, che anche nelle giovanili è una delle formazioni da battere. Dal 30 agosto al 2 settembre sono in programma le finali a Siracusa. “Sono le otto migliori formazioni italiane – ricorda Capanna – saranno divise in due gironi e poi, secondo la classifica finale, daranno vita ai quarti (la prima del girone A con la quarta del girone B), semifinali (le vincenti dei quarti) e finali. Sarà dura, ma comunque vada sarà l’occasione per fare preziosa esperienza”.

Per l’Under 18 il calendario delle finali è più vicino. Il team giocherà a Padova dal 6 al 9 luglio, le modalità sono le stesse, prima suddivisione in due gironi e poi, a seconda della classifica, si affronteranno ai quarti, semifinali e finali.

Sabato 17 e domenica 18 giugno, intanto, ad Avezzano si disputeranno i play off per la serie A2 con un’altra squadra della grande famiglia della SIS: l’AGEPI Sport 97. Un risultato che premierebbe l’impegno societario. Otto le squadre suddivise in due gironi da quattro, passano le prime due.

ROSA UNDER 16

1 Rinaldi Asia (2007)

2 Pisa Caterina (2007)

3 Barrotta Sofia (2007)

4 Ciocchetti Francesca (2007)

5 Caputo Maria (2007)

6 Nardelli Benedetta (2008)

7 Aprea Ginevra K (2007)

8 Romeo Elena VK (2007)

9 Sancamillo Mariasole (2009)

10 De Stefano Annamaria (2007)

11 Fontana Camilla (2007)

12 Capasso Ilaria (2007)

13 Liofredi Carlotta (2009)

14 Palma Linda (2011)

15 Liofredi Camilla (2011)

16 Abrizi Martina (2008)

Tecnici: Capanna Marco – Di Zazzo Danilo

ROSA UNDER 18

1 Forcina Myriam (2006)

2 De Luca Linda (2005)

3 Nardelli Benedetta (2008)

4 Rossi Sofia (2006)

5 Bassotti Viola (2005)

6 Aprea Ginevra (2007)

7 Romeo Elena (2007)

8 Papi Lavinia K (2005)

9 Aprea Andreacarola VK (2005)

10 Fava Federica (2005)

11 De Stefano Annamaria (2007)

12 Pisa Caterina (2007)

13 Abrizi Martina (2008)

14 Liofredi Carlotta (2009)

15 Barrotta Sofia (2007)

Tecnici: Di Zazzo Danilo – Capanna Marco

ROSA UNDER 20

1 Forcina Myriam (2006)

2 De Luca Linda (2005)

3 Nardelli Benedetta (2008)

4 Rossi Sofia (2006)

5 Misiti Marta (2004)

6 Bassotti Viola (2005)

7 Aprea Ginevra (2007)

8 Romeo Elena (2007)

9 Papi Lavinia K (2005)

10 Aprea Andreacarola VK (2005)

11 Fava Federica (2005)

12 De Stefano Annamaria (2007)

13 Pisa Caterina (2007)

14 Giustini Sofia (2003)

15 Abrizi Martina (2008)

Tecnico: Capanna Marco

Leggi la notizia sul sito Asi